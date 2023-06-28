بعد إعلان اعتقالهم.. حقيقة وجود عناصر من فاجنر في سوريا

نفت مصادر رسمية سورية، وجود أي نشاط حالي لشركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على أراضي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة “روسيا اليوم”: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعًا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاجنر".

كما علمت “روسيا اليوم”، من مصادر من داخل قاعدة حميميم أن تحقيقات جرت مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاجنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيًا.

وفي وقت سابق، نقلت “سكاي نيوز عربية” عن مسؤول رفيع في البنتاجون إن الاستخبارات العسكرية الروسية اعتقلت عددًا كبيرًا من قادة "فاجنر" المنتشرين في سوريا.

وكان قد نقل عن مسؤول سابق بوزارة الدفاع الألمانية القول إن عناصر من الجيش السوري والروسي أوقفوا عددًا من عناصر فاجنر العاملين في سوريا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.