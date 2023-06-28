عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان اعتقالهم.. حقيقة وجود عناصر من فاجنر في سوريا

فاجنر
فاجنر

نفت مصادر رسمية سورية، وجود أي نشاط حالي لشركة "فاجنر" العسكرية الخاصة الروسية على أراضي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة “روسيا اليوم”: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعًا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاجنر".

كما علمت “روسيا اليوم”، من مصادر من داخل قاعدة حميميم أن تحقيقات جرت مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاجنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيًا.

وفي وقت سابق، نقلت “سكاي نيوز عربية” عن مسؤول رفيع في البنتاجون إن الاستخبارات العسكرية الروسية اعتقلت عددًا كبيرًا من قادة "فاجنر" المنتشرين في سوريا.

وكان قد نقل عن مسؤول سابق بوزارة الدفاع الألمانية القول إن عناصر من الجيش السوري والروسي أوقفوا عددًا من عناصر فاجنر العاملين في سوريا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

فاجنر الاستخبارات العسكرية الروسية حميميم هيئات تابعة لفاجنر سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28-6-2023

صلاة عيد الأضحى 2023 .. وقتها وكيفية أدائها

رقم صادم.. رضا البحراوي يكشف عن عدد زوجاته وأبنائه

بعد إعلان اعتقالهم.. حقيقة وجود عناصر من فاجنر في سوريا

المغرب يكتسح غانا بخماسية ويبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

الناتو: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة روسيا أو بيلاروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ