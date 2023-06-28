تعرف على موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالإسكندرية

يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد سويعات قليلة،، ويستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويحين وقت صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة السادسة و24 دقيقة بمحافظة الإسكندرية.

وقد استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 من الهجرة، بعد غروب شمس الأحد الماضي، وأعلنت رؤية الهلال، وبذلك يكون عيد الأضحى اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

وكانت دار الإفتاء المصرية، تنتظر رؤية المملكة العربية السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنه لا يجوز مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة؛ لأنها بلد مناسك الحج، حتى يكون يوم عرفة متفقا في جميع البلاد الإسلامية.