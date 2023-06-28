بلينكن: أمريكا قلقة حيال التصعيد الإسرائيلي في الضفة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين عن قلق بلاده حيال تصعيد العنف في الضفة الغربية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الأمريكية إن أعرب بلينكين عن تعازيه لكوهين في الهجوم الأخير ضد مواطنين إسرائيليين، وحث جميع الأطراف على العمل معًا من أجل "تهدئة الوضع".

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "الأحداث التي يطبق فيها المواطنون القانون بأيديهم"، وذلك في إشارة إلى أعمال العنف الأخيرة التي ارتكبها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال كوهين إن الحكومة "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة" للتعامل مع هذه القضية.