لحظة وصول السيسي مسجد القوات الجوية لحضور صلاة العيد.. فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة عيد الأضحى، مع قيادات القوات المسلحة احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو.



يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لصلاة عيد الاضحى المبارك، من مسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.



وتقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

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