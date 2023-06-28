هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

تحتفل عدد من الدول الإسلامية اليوم بأول أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ عيد الأضحى في 28 يونيو ، في مصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، بينما لن تحتفل بلاد أخرى بأول أيام عيد الأضحى اليوم.

وهناك العديد من البلاد التي لم تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الأربعاء، ليصبح أول أيام عيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو.

بلاد لن تحتفل بأول أيام عيد الأضحى

وهذه البلاد هي اليابان، والهند وبنجلاديش وباكستان واليابان وماليزيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة.

وفي سنغافورة أيضًا ، أعلن المفتي الدكتور نذير الدين محمد ناصر أن “اليوم الأول من ذي الحجة يصادف يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023. وهذا يعني أن أول أيام عيد الأضحى سيصادف يوم الخميس ، 29 يونيو 2023”.

وفقًا للتقويم الإسلامي، يبدأ الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي في اليوم الثالث عشر من نفس الشهر.

عيد الأضحى

يعد عيد الأضحى أو عيد النحر هو أحد أهم احتفالين إسلاميين ، إلى جانب عيد الفطر، ويبدأ بصلوات خاصة بمناسبة اليوم ، ثم يقدم المسلمون الأضحية، وهو طقس يحيي ذكرى التضحية الكبيرة بالنبي إبراهيم وابنه إسماعيل الذي كان على استعداد للقيام به في سبيل الله.