عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

تحتفل عدد من الدول الإسلامية اليوم بأول أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ عيد الأضحى في 28 يونيو ، في مصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية، بينما لن تحتفل بلاد أخرى بأول أيام عيد الأضحى اليوم.

وهناك العديد من البلاد التي لم تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم الأربعاء، ليصبح أول أيام عيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو.

txt

دعاء أول أيام عيد الأضحى.. بـ3 كلمات ذنوبك لن تقطع رزقك أبدا

txt

سحب رعدية ممطرة.. طقس السعودية اليوم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

بلاد لن تحتفل بأول أيام عيد الأضحى

وهذه البلاد هي اليابان، والهند وبنجلاديش وباكستان واليابان وماليزيا وإندونيسيا وكندا وسنغافورة. 

وفي سنغافورة أيضًا ، أعلن المفتي الدكتور نذير الدين محمد ناصر أن “اليوم الأول من ذي الحجة يصادف يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023. وهذا يعني أن أول أيام عيد الأضحى سيصادف يوم الخميس ، 29 يونيو 2023”.

وفقًا للتقويم الإسلامي، يبدأ الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وينتهي في اليوم الثالث عشر من نفس الشهر.

عيد الأضحى

يعد عيد الأضحى أو عيد النحر هو أحد أهم احتفالين إسلاميين ، إلى جانب عيد الفطر، ويبدأ بصلوات خاصة بمناسبة اليوم ، ثم يقدم المسلمون الأضحية، وهو طقس يحيي ذكرى التضحية الكبيرة بالنبي إبراهيم وابنه إسماعيل الذي كان على استعداد للقيام به في سبيل الله.

الإمارات العربية عيد الأضحى - يوم عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

أول يوم العيد.. مصرع شاب صغير السن صعقًا في مغسلة بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

وقت نحر الأضحية.. احترس فهذا آخر موعد لها

الجارديان: الأطفال في بريطانيا يتضورون جوعا وحزنا بسبب تكلفة المعيشة

إنفينيتي تعزز إنتاجها من السيارات الكهربائية لزيادة المبيعات

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

كبد الضأن.. معهد التغذية يكشف فوائدها ويحذر هؤلاء من تناولها

بسام راضي ينقل تهنئة عيد الأضحي من الرئيس السيسي للجالية المصرية بإيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة السموم وإدرار البول أبرزها.. فوائد عصير القصب للكلى

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

عمار أكبر أنتوني الأشهر.. كيف تحول أميتاب باتشان إلى أسطورة أفلام أول أيام العيد؟

أطعمة تؤثر في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية.. احذرها

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ