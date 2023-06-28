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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حدث ليلا| السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. وحجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.  

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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من مسجد القوات الجوية..بث مباشر

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