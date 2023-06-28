حدث ليلا| السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. وحجاج بيت الله الحرام يواصلون أعمال يوم النحر

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بهجة وأفراح للصغار|الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الصديق بشيراتون.. صور

الآلاف من المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر.. صور

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من مسجد القوات الجوية..بث مباشر

طقس أول أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تحذر وتوجّه نصائح هامة للمواطنين

حاول تهريبها.. ضبط 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصري في مطار القاهرة|شاهد

الأمن يكشف تفاصيل تغيب شخص عن منزله بمنشأة ناصر

المغرب يكتسح غانا بخماسية ويبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

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