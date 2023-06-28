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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في وقفة عرفات.. ترعة الشيخ يوسف تخطف روحي شاب ونجل شقيقه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، ونجل شقيقه الذي لم يختم سوى عقده الأول عُمره، غرقًا في مياه ترعة بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك ليلة عيد الأضحى المُبارك، وهما صائمان، فأثناء لهو الثاني على حافة الترعة سقط بها، وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا بها وتوفيا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، بوفاة شاب ونجل شقيقه غرقًا بترعة بناحية الشيخ يوسف دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، تبین وفاة “هشام. ع. م”، 27 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ونجل شقيقه “جاد. م. ع”، 10 سنوات، طالب، ويقيمان دائرة المركز.

وبسؤال شقيق الأول وعم الثاني “محمد. ع. م”، 52 سنة، رئيس عمال بشركة مصر للبترول، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو الثاني على حافة الترعة سقط بها، وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا بها وتوفيا.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بدفنهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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