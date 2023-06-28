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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الداخلة يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحة النادي الرياضي

أدى مئات المصلين من أهالي مدينة الداخلة  بمحافظة الوادي الجديد، صلاة عيد الأضحى المبارك  بساحة نادي الداخلة الرياضي وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وجرى توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال المشاركين فى صلاة العيد .

وأدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  صلاة العيد بساحة حديقة 30 يونيو بحضور القيادات التنفيذية ومشاركة آلاف المصلين حيث جرى تخصيص 16 ساحة كبرى و 204 مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف .

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وتم تخصيص وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

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صلاة العيد (1)
صلاة العيد (1)
صلاة العيد (2)
صلاة العيد (2)
صلاة العيد (3)
صلاة العيد (3)
صلاة العيد (4)
صلاة العيد (4)
صلاة العيد (5)
صلاة العيد (5)
صلاة العيد (6)
صلاة العيد (6)

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