القطارات المتاحة للحجز في نفس يوم السفر طوال أيام عيد الأضحى| تفاصيل

طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات إضافية خلال تعمل حتى 8 يوليو 2023 علاوة علي القطارات الحالية.

وأوضحت مصادر بالهيئة لصدى البلد، أن الحجز على هذه القطارات يكون في نفس يوم السفر، على أن يتم مسير وحجز أول قطار من شباك التذاكر بدءا من الثامنة صباحا.

ويستعرض صدى البلد بيان القطارات الإضافية كالاتي :

أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس :



- قطار ٢٠٤٠ ( تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٨,٤٠ مساءاً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة ٥.١٠ صباحاً



- قطار ٢٠٤١ (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من ٢٣ / ٦ حتي ٨ / ٧ حيث يقوم الساعة ٨.٣٠ صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة ٥.٢٥ مساءا



ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :



- قطار ١٩٤٠ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٩,٥٠ مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ صباحاً

- قطار ١٩٤١ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/٢٣ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ١٠,٣٠ مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ١١,١٥ صباحاً.

- قطار ١٩٤٦ (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم ٦/٢٦ فقط حيث يقوم الساعة ٥.٠٠ مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ٥,١٥ صباحاً

- قطار ١٩٤٧ (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم ۷/۱ فقط حيث يقوم الساعة ۱۲٫٥٠ صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣.٠٠ مساء.



ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :

- قطار ١٩٤٢ ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧ حيث يقوم الساعة ١٠,٤٠ مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.

- قطار ١٩٤٣ ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/۲۳ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ٣.٠٠ مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.

- قطار ١٩٤٤ ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم ٦/٢٥ فقط حيث يقوم الساعة ٥,١٠ مساء من محطة الإسكندرية يصل

أسوان الساعة ٩,٠٥ صباحاً.

قطار ١٩٤٥ ( ثالثة مكيفة) أسوان / الإسكندرية يعمل يوم ٧/٢ فقط حيث يقوم الساعة ٩,٣٠ مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة ١,١٥ مساء .



رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:



- قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساء .



- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحاً .



- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساء .



- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساء .



خامساً : تشغيل قطارات مخصوصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :



- قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.



- قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.



- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20 صباحاً.



- قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساء .



- قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.40صباحاً .



- قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.



- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة4,25 صباحاً .



- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحاً .



- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساء .



- قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.



- قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00صباحاً.



- قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.



وتوجد إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط.

كما وجه بزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.