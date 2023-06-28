أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن توزع الحلوى والورود على المصلين في عيد الاضحي ببني سويف

فى مشهد مبهج أثناء صلاة عيد الأضحي الأضحي ببني سويف ، أقدمت الدكتورة هبه عبدالعظيم مدير اللجنة الطبية بالتامين الصحي وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن ببني سويف على توزيع الحلوي على المصلين لدى انتهاءهم من تأدية صلاة العيد في ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف والتفاف الأطفال والسيدات حولها وسط بهجة وفرحة من الجميع بتلك اللفتة الجميلة من أمينة المرأة حولها والتى قامت بالاحتفال بالعيد على طريقتها الخاصة.

وأكدت الدكتورة هبه عبدالعظيم ،أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن ببني سويف صاحبة المبادرة بتوزيع الحلوي و"البيتفور "على المصلين اليوم أنه من عمل يديها وأنها صنعته خصيصا في منزلها واحضرته لتوزيعه في تلك المناسبة السعيدة ، مشاركة منها في إدخال البهجة والسرور علي المصلين صغارا وكبارا .



جاء ذلك أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز ،في حضور الدكتور هاني غنيم محافظ والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، اللواء أسامة حلمي مدير الأمن ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، للمحافظة ،الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس المدينة ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وذلك وسط مشاركة من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة وحزب مستقبل وطن في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة فضلا عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحالة المرورية بمحيط منطقة الصلاة والشوارع المحيطة.

جدير بالذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها لاستقبال العيد بتخصيص 137ساحة من الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،موزعة بواقع (7ساحات لبندر بني سويف، 21 ساحة بمركز بني سويف، 22 ساحة بمركز اهناسيا، و13 ساحة بمركز الواسطي، و24 ساحة بمركز ببا ، و20 ساحة بمركز الفشن ، و15 ساحة بمركز سمسطا ، ومثلها 15 ساحة بمركز ناصر )وتجهيز أكثر من 270 من الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب لكل ساحة (أساسي واحتياطي)



طبيبة توزع الحلوي علي المصلين ببني سويف

طبيبة توزع الحلوي علي المصلين ببني سويف