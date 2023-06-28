محافظ مطروح يودى صلاة عيد الأضحى بالمسجد الكبير

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالي مطروح.



وتناولت خطبة العيد للشيخ على حامد أمام المسجد الكبير كيف كان التزام سيدنا إبراهيم الخليل بأوامر الله في ذبح ابنه وكيف كانت طاعة الابن لأبيه لتعطى مثلا وقدوة لتربية وتنشئة الأسرة، وكيف كان عطاء الله مع الالتزام بأوامره ليفتدى سيدنا إسماعيل بكبش، وليكون سنة لجميع الأمة، وتكون التضحية والثقة والإيمان بالله مهما كانت المحن والابتلاء، مع التأكيد على أهمية تكاتف المسلمين وتعاونهم في ذلك اليوم، وكذلك فضل الأضحية.

وأشار محافظ مطروح إلى استعداد غرفة العمليات الرئيسية وغرف المديريات الخدمية على مدار الساعة وكذلك المستشفيات خلال أيام العيد لاستقبال أي شكاوى أو حالات طارئة ورفع درجة الاستعدادات، بالإضافة إلى التواجد الأمني والتنظيم المروري للطرق الرئيسية والشوارع وفي الكورنيش واتجاه الشواطئ العامة مع ما تشهده مطروح حاليا من إقبال سياحي، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.

محافظ مطروح يودى صلاة عيد الاضحى بالمسجد الكبير

محافظ مطروح يودى صلاة عيد الاضحى بالمسجد الكبير