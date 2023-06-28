محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأمة الإسلامية، بعيد الأضحى المبارك.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: "كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا".

وتوج محمد صلاح بجائزة هدف الموسم (2022-2023) في صفوف الريدز، بتصويت الجماهير، عن هدفه في شباك مانشستر سيتي، خلال مباراة الدور الأول على ملعب آنفيلد، والتي فاز بها الريدز بهدف دون رد.

وتفوق هدف صلاح على هدف زميله الكولومبي لويس دياز في شباك كريستال بالاس، الذي احتل المركز الثاني.

وجاء هدف ترينت ألكسندر أرنولد في شباك ليستر سيتي بالمركز الثالث.

وحل ليفربول خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.