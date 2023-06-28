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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث الرئاسة ينشر صور أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك| شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك المستشار أحمد فهمي متحدث الرئاسة صور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد القوات الجوية بالقاهرة، في حضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، مع قيادات وجنود القوات المسلحة، بمسجد القوات الجوية،

وعقب صلاة العيد قال الخطيب إن عيد الأضحى يوم عيد في الأرض والسماء ، موسم البشر والسرور، والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه ، وعيد الأضحى يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى؛ حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر، وشعيرة الأضحية، ولقاء الأهل والأحبة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)؛ ويوم القر: هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه يمني بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر.

وأضاف الخطيب أن الله شرع لنا الأعياد لنستعيد الأمجاد ولنفرح برحمة الله سبحانه وتعالى .

كما وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تهنئة الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.. كل عام وأنتم بخير".

وأوضح أن الأعياد بدأت منذ اللحظة الأولى من خلق سيدنا آدم فإنه خُلق يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وأهبط إلى الأرض يوم الجمعة وكان هذا اليوم عيد في الأرض وعيد في السماء ضلت الأمم واختلفت فيه وهدى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام فوفقها الله سبحانه وتعالى ليوم الجمعة فهذا يوم عيد اتخذه الله سبحانه وتعالى لخلق أدم ومنذ اللحظة الأولى وضع القواعد التي يستقر بها الإنسان على وجه الأرض وتتحقق بها الخلافة.
 

صلاة عيد الأضحى المبارك مسجد القوات الجوية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك السيسي متحدث الرئاسة

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