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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

ضيوف الرحمن يؤدون
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، وذلك بعدما أدوا ركن الحج الأعظم على جبل عرفات أمس، وادائهم صلاة العيد صباح اليوم ورمي جمرة العقبة الكبرى.

وذلك بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وقام رجال الأمن بجهود مميزة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام.

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