وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الحوادث الطارئة خلال العيد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بوزارة البيئة بجهازيها ( شئون البيئة و تنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أوالحوادث البيئية الطارئة.

وتناشد وزارة البيئة المواطنين التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك بالمحطات الوسيطة ومواقع التخلص الآمن، وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة في حالة وجود بؤر لانتشار مخلفات الأضاحي، لسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لرفعها أولاً بأول.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الربط بين الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع للإستعداد للتعامل مع أية مشكلات بيئية طارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية، وانبعاثات مداخن المنشأت الصناعية الكبرى وغيرها من الحوادث.