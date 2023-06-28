نصف موظفي البنك.. إلغاء 35 ألف وظيفة في كريدي سويس

أعلنت مجموعة "يو بي اس" المصرفية إلغاء 35 ألف وظيفة في "كريدي سويس"، أي أكثر من نصف موظفي البنك الذي تم الاستحواذ عليه في إطار خطة إنقاذ طارئة، وفق ما أفاد تقرير لشبكة بلومبرج أمس الثلاثاء.

وكان لدى بنك كريدي سويس نحو 45 ألف موظف قبل أن يوشك على الانهيار على خلفية مخاوف المستثمرين بشأن ملاءته المالية، ما دفع الحكومة السويسرية إلى إعداد خطة إنقاذية ضخمة، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وفي نهاية العام الماضي كان العدد الإجمالي لموظفي المجموعتين المصرفيتين نحو 120 ألفا، منهم 37 ألفا في سويسرا.

ونقل تقرير بلومبرج عن مصادر قريبة من المؤسستين، أنه تم إبلاغ الموظفين بثلاث دفعات قادمة من إلغاء الوظائف هذا العام، الأولى في نهاية يوليو والثانية في سبتمبر والثالثة في أكتوبر.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس" سيرجيو إيرموتي قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من "مطبات" في الأشهر المقبلة، وقال إن الاندماج يتطلب "دفعات" من القرارات الصعبة، لا سيما في ما يتعلق بالتوظيف.