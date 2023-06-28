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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاقية لتنظيم الخدمات المالية بينهما

بريطانيا والاتحاد
بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون يتعلق بتنظيم الخدمات المالية بسن الجانبين، في خطوة تشهد على تحسن العلاقات بين الجانبين.

وتشكل الخدمات المالية جزء مهما من المحرك الاقتصاد البريطاني بنحو 12.7 مليار يورو في عام 2020 منها 44% لحساب عملاء دوليين، بينهم من الاتحاد الأوروبي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية، أن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، وصل بروكسل للتوقيع على اتفاقية تعاون في قطاع الخدمات المالية لتعزيز العلاقات البناءة والمفيدة مع الاتحاد الأوروبي. 

وتعد زيارة وزير الخزانة البريطاني هي الأولي التى يقوم بها إلى بلجيكا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال هانت، إن الأسواق المالية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مترابطة بشكل كبير وبناء علاقة بناءة وطوعية تعود بالنفع المتبادل على كل منا.

وأضاف: "في المملكة المتحدة، يعد قطاع الخدمات المالية لدينا قصة نجاح بريطانية حقيقية إلى جانب قطاع الخدمات المهنية ذي الصلة، بلغت قيمته 275 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، ما يشكل نحو 12% من الاقتصاد البريطاني".

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع شركائنا الأوروبيين بصفتنا نظراء سيادية تعتمد على ترتيباتنا مع الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة، ما يساعد على دعم دور القطاع كمركز عالمي للخدمات المالية".

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وتابع هانت: "الاتفاقية تشير إلى خطوة مهمة في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعد المملكة المتحدة مركزًا عالميًا رائدًا للخدمات المالية من أصل 11 تريليون جنيه إسترليني من الأصول المُدارة في المملكة المتحدة في عام 2020، حوالي 44% نيابة عن المستثمرين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن هانت سيوقع اتفاقية بشأن التعاون في الخدمات المالية مع المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي ميريد ماكجينيس ما سيساعد على إقامة علاقة بناءة ومفيدة للطرفين بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المالية.

ومن المقرر أن تنشئ الاتفاقية منتدى للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة التعاون التنظيمي الطوعي؛ بشأن قضايا الخدمات المالية وسيتبادل الجانبان المعلومات ويعملان معًا لمواجهة التحديات المشتركة، وتنسيق المواقف عند الاقتضاء بشأن القضايا قبل اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين والاجتماعات الدولية الأخرى.

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