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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر .. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى

رمي جمرة العقبة الكبرى
رمي جمرة العقبة الكبرى

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، ننقل بثًا مباشرًا من الأراضي المقدسة لحجاج بيت الله الحرام وهم يواصلون رمي جمرة العقبة الكبرى.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، أعمال يوم النحر أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منً الله عليهم بأداء ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، والسنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.

ويواصل الحجاج أداء المناسك بالطواف والسعي إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا الترتيب هو الأفضل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: «لا حرج لا حرج».

حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات فى أول أيام عيد الأضحى رمي الجمرات رمي جمرة العقبة الكبرى

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