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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: انتظام سير العمل بجميع المحطات والشبكات في أول أيام عيد الأضحى

خلال عيد الأضحى مياه
خلال عيد الأضحى مياه القناة ترفع درجة الاستعداد بفرق التدخل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن انتظام سير العمل في جميع القطاعات والمناطق وأن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

 وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وعمل غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية للعمل علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، والحفاظ علي مياه الشرب وعدم إهدارها وترشيد استخدامها خلال عيد الأضحى المبارك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع رفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية ونشر الإرشادات بمحافظات القناة  التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي والتي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع، وشملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.

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وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك بيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية بمحافظات القناة  لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمحافظات " السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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