وفاة شقيقة علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني

أعلن الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، وفاة شقيقته منى هلال دسوقى، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب على الدين هلال: “انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي السيدة منى هلال دسوقي، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة، حسب وصية الفقيدة”.

وأضاف: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء".

يذكر أن الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، أكد أنه شعر بالقلق على مؤسسات بالدولة بعد جمعة النصر في 2011، عقب رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتلى الإخوان الإرهابيون المشهد السياسي.

وقال علي الدين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن بداية ظهور جماعة الإخوان الإرهابية وتصدرهم للمشهد في الثورة، حيث ظهر القرضاوي وهو يخطب في الثوار في ميدان التحرير، بعد رحيل مبارك.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت الجماعة الأكثر تنظيما وتمويلا عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك، لذا كان من السهل اعتلاؤها المشهد السياسي في مصر خلال هذه الفترة.

وتابع: “في بداية 2004، ظهرت الخلافات بين مصر والولايات المتحدة، بسبب علاقة السفارة الأمريكية بالقاهرة بجماعة الإخوان الإرهابية”.