برلمانية: هناك اهتمام كبير بملف الحماية الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التضامن بشأن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا المشروع المتعلق بتمويل 25 ألف أسرة مستفيدة يعد جزءًا من منظومة التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة.

وقالت "إسماعيل"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأربعاء، إن وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأسر الأولى للرعاية.

وأشادت بسياسة وزارة التضامن الاجتماعي فى تحقيق خطوات كبيرة للغاية في مجال التمكين الاقتصادي، خاصة أنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن، ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن هناك تغييراً كبيراً فى سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للأسر المصرية، خاصة أنّ محور التمكين الاقتصادي يلقى اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة، إذ يحصلن على تدريبات كثيفة حول كيفية إدارة المشروعات.

وطالبت مختلف وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مثل هذه الملفات التى ستؤدى إلى نجاحات كبيرة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية للاقتصاد الوطنى.