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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دبي.. روجينا تهني متابعيها بعد الأضحى المبارك| فيديو

روجينا
روجينا

هنأت الفنانة روجينا، متابعيها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر خاصية “ستوري” حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشاركت روجينا، فيديو لها، رفقة زوجها وابنتها من المطار، في أثناء رحلتهم إلي دبي، وعلقت عليه: "عيد أضحي مبارك".

ومن ناحية أخرى، سبق أن كرَّم المجلس القومي للمرأة، عددا من المسلسلات التي ناقشت قضايا المرأة، في حفل دراما رمضان.

ومن بين المسلسلات التي كرم المجلس صناعها، ما يلي:

مسلسل “الهرشة السابعة”، حيث تم تكريم كلا من: النجمة أمينة خليل، والكاتبة مريم ناعوم، ومخرج العمل كريم الشرقاوي.

مسلسل “ستهم”، حيث تم تكريم كلا من: النجمة روجينا بطلة العمل، ومؤلف العمل ناصر عبد الرحمن، ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز.

مسلسل “جميلة” وتعذر حضور نجمة العمل ريهام حجاج وتسلم الجائزة نيابة عنها المؤلف إبراهيم عيسى، وكرم المجلس المخرج سامح عبد العزيز.

جاء ذلك بعد أن قيَّم “مرصد الدراما” بالمجلس القومي للمرأة، الأعمال الرمضانية، ورصد الأعمال التي حملت على عاتقها صالح المرأة المصرية، وذلك بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

إصابة الفنانة روجينا

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