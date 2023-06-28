عوض تاج الدين: واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن هناك نوعا من الاستنفار بالنسبة للقطاع الطبي؛ لتقديم الخدمات خلال الأعياد، مضيفا أن كل المستشفيات تضم قسم طوارئ وقسم حوادث لاستقبال الحالات العاجلة على مدار الـ24 ساعة ومجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والمعامل والأشعة وبنوك الدم وحجرات العمليات والعناية المركزة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لقناة الأولى للتلفزيون المصري، أن واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن احتفالات العيد تشهد زحاما بالحدائق والمنتزهات التي تشهد حوادث طارئة.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الخدمات الطبية قد تكون خدمات طبية عاجلة تقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ لنقل أي حالة عاجلة من أماكن الحدث وأماكن الشكوى لمراكز ومستشفيات طبية لحل هذه المشكلة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أن سيارة الإسعاف مجهزة للتعامل مع الطوارئ ونقل الدم، هذا إلى جانب أن كل المستشفيات بمختلف المحافظات تضم كوادر طبية جاهزة على مدار 24 ساعة في مختلف التخصصات، وهناك فريق طبي آخر تحت الطلب حال الحاجة للجراحات العاجلة.

