ظاهرة غريبة تحدث للشمس أول أيام عيد الأضحى

ظهرت بقعة شمسية ضخمة ويتزايد حجمها بمرور الساعات، ونصحت الجمعية الفلكية بجدة أنه إذا كان لديك نظارات كسوف الشمس (ليس النظارة الشمسية العادي فاستخدمها وانظر إلى الشمس حيث يوجد الان الاربعاء 28 يونيو 2023 بقعة شمسية ضخمة في اتجاه كوكبنا.

ظاهرة غريبة تحدث للشمس

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، كانت قد ظهرت يوم أمس وقد زاد حجمها بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية.

البقعة الشمسية أصبحت اليوم بعرض سبع مرات من الأرض نفسها وتغطي مساحة من الشمس تساوي حوالي 25٪ من بقعة كارينغتون الشمسية التاريخية وهذا يعني بأنه يمكن رؤيتها من خلال نظارة الكسوف بدون الحاجه الى تكبير.

الشيء المدهش هو أن هذه البقعة الشمسية لم تكن موجودة منذ يومين. لقد نمت بسرعة ملحوظة.

هذه المنطقة النشطة سريعة التغير وهي مليئة بالنشاط ويحتمل أن ينتج عنها توهج قوي في أي وقت.

البقع الشمسية تتشكل على سطح الشمس "الفوتوسفير " أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنه بما حولها.

يتفق السلوك الحالي للشمس مع النشاط المتوقع للدورة الشمسية الخامسة والعشرون وإذا استمرت على نفس الوتيرة الحالية ، يمكن أن تصل الى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.