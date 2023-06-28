المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الأضحى في مراكز العزيمة.. صور

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذين يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان، حيث تتضمن المراكز العلاجية" صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، وتنس طاولة، بلياردو، قاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية"



وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على خلق جو أسرى داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين، ولعب كرة القدم والبلياردو وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما حرص البعض منهم على ابتكار وتصميم مجسم الكعبة الشريفة ،كما تم تصميم مجسمات على شكل خراف داخل ورش التدريب ضمن أعمالهم بمراكز العزيمة ،كما تم تخصيص ساحات داخل مراكز العزيمة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك من خلال ائمة من الأوقاف.

ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

ووجهت الوزيرة باستمرار تنفيذ الأنشطة للمتعافين داخل مراكز العزيمة ضمن برامج التأهيل حيث يتم تنفيذ العديد من الانشطة الرياضية والثقافية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الاضحى المبارك لخلق جو أسرى لهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ،خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

28F94A3A-0DF1-419D-9DF2-06805A817043

7433976D-5144-4E29-A717-88050E9D6BDB

29C077B9-5219-4D32-9349-D18CF6C9CA84

BF690029-1901-4023-A293-F3FC8C6682EB

94BCA99E-1FB8-4F5B-8FC9-396C2C6B94D4

22A0B009-E54E-4D10-B715-20438153BDF4

089B7BA0-664D-4AB7-A936-81A74BA0A05F

9302A713-974C-4CE0-A4EC-A3A3E75E737C

B22D72AE-9581-46F2-94D1-DD3D9A9AC165

67BCDC0C-53EB-46C4-8CD7-F60A03A01D3E

88FCD3E6-4862-4732-A1AE-F974C8F4F4EB

C7C516E9-CFA4-424F-AFD8-36B922A4017C

9972FE12-03EE-4541-9116-790A73CD8C0B

B5DEDA07-D56D-4216-8811-ADEA8CFBA783

C05F2FAB-08B6-4D70-A2D2-11287C816331

CA1038AB-0039-4913-AA14-5C7F20F4522B

6935F2AF-5BBC-45A7-AB9A-811BC346E7FE

1EA180D6-0B47-4550-9018-FC42CFBC96FC

C86C863B-EBAD-43C8-9E62-2A6DF03E93B5

D45EED54-743D-4BAD-A8A6-E5AFE9AE7F4C