مهيب عبد الهادي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى برسالة عبر فيسبوك

هنأ الإعلامي مهيب عبد الهادي متابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك مهيب صورة جديدة له، وكتب:"عيد سعيد عليكم جميعا".

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجمهور بعد فوز فريق الزمالك بهدفين أمام غزل المحلة .

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: فوز مستحق للزمالك أمام غزل المحلة 2/0 في مباراة نجمها الاول هو .... ؟

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز