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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومية للأنفاق:انتظام حركة تشغيل قطارات المترو والـLRT بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات يقدر بـ 1217 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 466 رحلة بالخط الثاني ، و 253 رحلة بالخط الثالث .

وأشار البيان الى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسئولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة ، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الاضحى المبارك .

كما أشار البيان الى مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص طوال العام و مواعيد قيام أخر القطارات من المحطات الانتهائية على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م ، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و من محطة المنيب الساعة 11:55 م ، و قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م ، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص ، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص ، و يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر و بين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص ، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث و إزالتها على الفور .

و أشار البيان الى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا و الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و حى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق، وحيث أشار البيان الى جدول التشغيل كالتالي :-

محطة عدلي منصور 
أول رحلة الساعة ٦ صباحا
اخر رحلة الساعة ١٠ ونص مساء

محطة الفنون والثقافة
أول رحلة الساعة ٦ و ٢٢ دقيقة صباحا 
واخر رحلة الساعة ٩ و ٢٢ دقيقة مساء

محطة العبور الجديدة
أول رحلة الساعة٦.٥٥ صباحا 
آخر رحلة الساعة ٢١ و ٢٥ دقيقة مساء

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