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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

26 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات أول أيام عيد الاضحى بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إن مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، دفع بـ26 سيارة إسعاف لتأمين الساحات الشعبية ومراكز الشباب التي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى.  

كان الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أعلن عن رفع حالة الطورائ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية استعدادًا لإستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لإستقبال أى حالات مرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكافة المستشفيات لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة الإسماعيلية، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

انعقاد الغرفة الوقائية 

وأعلن الدكتور على حطب، علي انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

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