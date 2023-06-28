دعاء عيد الأضحى للأصدقاء.. كلمات مستحبة في الشرع احرص عليها بالرسائل أو الاتصالات

يستحب لكل مسلم في عيد الأضحى أن يحرص على ذبح الأضحية بعد الخروج من صلاة العيد إذا كان في استطاعته ذلك ، وفي دعاء عيد الأضحى نهنئ أيضا الأصدقاء سواء بالرسائل أو الاتصالات ونرسل دعاء عيد الأضحى للأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالتواصل والتهادي والتكبير والذكر من الأمور المستحبة في عيد الأضحى.

وفي دعاء عيد الأضحى للأصدقاء نقول فيه اللهمّ إنك أعطيتني خيرَ الأصدقاء في الدّنيا دون أن أسألك، فلا تحرمني من صحبتهم في الجنّة، اللهمّ وفي هذه الليلة المباركة أسعدهم، وفرّح قلوبهم، وفرّج همومهم، وحقّق لهم أمنياتهم، واجعل الجنة مقرّاً لهم، اللهمّ استجب دعواتي لهم، فإنّي فيك أحبهم.



-أسأل الله -تعالى- في هذا اليوم الفضيل، أن يجعلَ لكم صحةً تامّة، وبركةً دائمة، ويكفيكم كلّ هامّة، وأن يحفظكم من كلِّ عينٍ لامَّة، ويشملكم بكريمِ عفوهِ، وجميلِ ثوابه وغفرانه.

ويستحب في دعاء عيد الأضحى للأصدقاء أن نقول نوَّرَ اللهُ قلوبكم بذكره، ورزقكم حبَّه، وأعانكم على طاعته، وأكرمكم بجنّته، وبصحبةِ النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وجعلَ جمعتكم مباركة.

-اللهم اكتب لصديقي في هذه الليلة محو الذنوب، وستر العيوب، ولين القلوب، وتفريج الهموم، وتيسير الأمور، واغفر له، وأدخله الجنة من غير حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهم آتي صحبي كتبهم بيمينهم، فتكون عيشتهم في الآخرة عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، لا يُسمع فيها لاغية.

-اللهم اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، و ارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.



اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

أللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

دعاء عيد الأضحى

دعاء عيد الأضحى من الأمور الجميلة والتي تبث رسائل البهجة في عيد الأضحى المبارك وفي عيد الفطر هي التكيبرات والتي هي تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وعلينا في دعاء عيد الأضحى المبارك أن نستمر في تكرار تكبيرات العيد بشكل يومي طوال أيام التشريق، وفي السطور التالية دعاء عيد الأضحى المبارك.



ونقول في دعاء عيد الأضحى المبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

-اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي.



-اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك....اللهم بحق سيدي و حبيبي محمد صل الله عليه و سلم إجعل اولادى من الذرية الصالحة و اكتبهم من حملة القرٱن ...و أبعد عنهم كل سوء و شر يا حنان يا منان ...و ٱحفظهم و صنهم وأقر أعيني برؤيتهم دائما امامى .ٱمين

-اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.



احتجبت واولادى بنور وجه الله القديم، وتحصنت واولادى بحصن الله القوي الشامل، ورميت واولادى من رمانا بسهم الله وسيفه القاتل، اللهم ياغالباً على أمره، وياقائما فوق خلقه، ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه، وبين ما لاطاقة لنا به من عبادك، كف عني وعن اولادى ألسنتهم، واغلل أيديهم وأرجلهم عنى وعن اولادى ، واجعل بيننا وبينهم سداً من نور عظمتك، وحجاباً من قوتك، وجنداً من سلطانك، فإنك حي قادر.



دعاء عيد الأضحى للأبناء

-ونقول في دعاء عيد الأضحى للأبناء اللهم أغش عنى وعن اولادى أبصار الناظرين يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص حم عسق كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح.

-اللهم اجعل أول يومي ويوم أولادي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نشاطا ونجاحا، اللهم بارك ولاولادى في يومنا هذا وفي يوم القيامة إنك على كل شئ قدير.

اللهم اقض لى ولاولادى في يومنا هذا خيرا، وارزقنا فيه الشكر والذكر الحكيم، والعفاف وسماحة النفس، والسلامة والثبات، والفهم والرشد والتوفيق، والمراد والرضا، والتوبة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم الأزفة إذ القلوب لدي الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

قال تعالى "ص ".. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.



شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعميت الأبصار، وجعلت خيرهم بين أعينهم، وشرهم تحت أرجلهم، وخاتم سليمان بن داود على أكتافهم، سبحان الله القادر الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، صلى الله على خير خلقه وآله أجمعين.



-اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وارفع عني وعن اولادى الكروب أجمعين، اللهم ارزقنى واولادى خير الصباح وخير المساء، وخير القضاء، وخير القدر، وخير ما جرى به القلم، وأعوذ بك واعيذ اولادى بك من شر الصباح، ومن شر المساء، ومن شر القدر، ومن شر ما جرى به القلم.