أوكرانيون يحاولون إزالة الأنقاض بعد ضرب روسية لـ مطعم في كراماتورسك.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد قيام مواطنين أوكرانيين بمحاولة إزالة الأنقاض بعد ضرب روسيا لـ مطعم في كراماتورسك.

وأوضحت أن جهاز طوارئ الدولة الأوكراني أفاد بأنه "تم انتشال جثث تسعة قتلى- بينهم ثلاثة أطفال- واصيب 56 شخصًا بجروح بينهم طفل ولد عام 2022".

وأضاف أن عمليات الإنقاذ متواصلة موضحًا أن سبعة أشخاص خرجوا أحياء من تحت الأنقاض.

وبحسب الشرطة الأوكرانية، فإن روسيا أطلقت صاروخي أرض-جو أس-300 على هذه المدينة التي كان تعدادها 150 ألف نسمة قبل الحرب ولا تزال أكبر مدينة بقيت تحت سيطرة أوكرانيا في شرق البلاد.

