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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المهمة ليست سهلة.. بيان عاجل من محافظ بنك إنجلترا بشأن التضخم

صدى البلد

قال محافظ بنك إنجلترا، اليوم، إن مهمتنا ليست سهلة في رحلة إعادة التضخم لمستواه الطبيعي. مضيفا، أن تداعيات بريكست جزء من أزماتنا الاقتصادية الحالية، كما أن هناك انكماش في العمالة والموظفين 

وأكد أندرو بيلي، خلال جلسة حوارية بمشاركة رؤساء البنوك المركزية في أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي، أن الوضع تحت السيطرة ونتدخل في الوقت اللازم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما عند 5 بالمئة، مع مواصلته معركته ضد التضخم.

وعلى الرغم من المخاوف من أن حاملي الرهن العقاري يواجهون قنبلة موقوتة بمعدلات أعلى، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى 5 بالمئة، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية.

وهذه هي الزيادة الـ13 في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة على التوالي، منذ ديسمبر 2021، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

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