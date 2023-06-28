لا مفر من الركود .. بيان عاجل لرئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، اليوم، لا أؤكد ولا أنفي إمكانية رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، مضيفا، أن سوق العمل قوي والوظائف مستمرة في النمو.

وأكد جيروم باول، في جلسة حوارية بمشاركة رؤساء البنوك المركزية في أميركا واليابان والاتحاد الأوروبي، أنه بدأنا أن نرى ضعفا وتباطؤا في سوق العمل، كما أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 2 مليون.

وأشار باول إلي أننا نحتاج إلي 18 شهرا لملاحظة تدني مستوى التضخم، وخاصة بعد أن لاحظنا تدنيًا في تضخم السلع بسبب تحسن سلاسل التوريد.

وتابع، علينا التركيز على تأثير قرارات رفع نسبة الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا نستبعد حصول "هبوط حاد وركود شديد" في الاقتصاد.

وقال جيروم باول، اقتصادنا أثبت مرونته ومستمر في النمو.