موجة مبكرة من الطقس شديد الحرارة تضرب مدينة إشبيلية الإسبانية.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد تعرض مدينة إشبيلية الإسبانية اموجة مبكرة من الطقس شديد الحرارة مع بداية فصل الصيف.

وأوضح التقرير أن الإسبان يواجهون موجة من الطقس شديد الحرارة سوف تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية أن الحرارة ستصل إلى 44 درجة مئوية.

وطبقاً للوكالة، ارتفع عدد تلك الموجات، المبكرة نسبياً نظراً لقدومها ببداية فصل الصيف، مقارنة بما حدث خلال الـ12 سنة الماضية.

وأعلنت السلطات الإسبانية يوم الاثنين عن وفاة مزارع يبلغ من العمر 47 عاماً بسبب العمل في تلك الظروف الجوية الحارة.

ومنذ وفاة موظف مدني في العاصمة مدريد خلال صيف العام الماضي، حظرت إسبانيا العمل بالأماكن المفتوحة خلال موجات الطقس شديد الحرارة كما وضعت حدًا أدنى وأقصى لدرجات الحرارة بأماكن العمل.