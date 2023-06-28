كبير مساعدي جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي لأجل أمريكا

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب رودولفو بوريل، مساعد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل عن الفريق السماوي.

وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورت" عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “من المقرر أن ينضم رودولفو بوريل من مان سيتي إلى أوستن إف سي الأمريكي كمدير رياضي بعد إقامة ناجحة لمدة 9 سنوات مع الستيزينز وثلاثية الموسم الماضي”.

وتابع: “سيوقع كبير مساعدي بيب جوارديولا والمدير الفني العالمي السابق صفقة متعددة السنوات”.

واختتم: “من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأمر قريبًا بين الطرفين”.

يُذكر أن إنزو ماريسكا، مساعد الإسباني بيب جوارديولا، قد رحل أيضًا بعد نهاية الموسم عن الفريق السماوي، لتدريب فريق ليستر سيتي الإنجليزي في تشامبيونشيب.