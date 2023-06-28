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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي ضيفة أسما إبراهيم في حلقة خاصة من حبر سري.. فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

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وتقدم الشوباشي خلال الحلقة شهادتها عن ثورة ٣٠ يونيو، كونها كانت "شاهدة على العصر"، وضمن الشخصيات التي لعبت دورا محوريا في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

 

وتتحدث الشوباشي خلال الحلقة على كواليس ما قبل ثورة ٣٠ يونيو، كما تكشف لأول مرة مضمون خطابات التهديد التي تلقتها من جماعة الإخوان الإرهابية.


وتذاع الحلقة الخاصة من برنامج حبر سري مع الكاتبة فريدة الشوباشي يوم الجمعة المقبل الموافق ٣٠ يونيو، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.

فريدة الشوباشي

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