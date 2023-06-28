مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجم شباب بلوزداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “موقع «دزاير توب» الجزائري: الزمالك يرغب في التعاقد مع ليونيل وامبا مهاجم فريق شباب بلوزداد”.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الرابع عشر.