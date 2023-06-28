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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البط والفتة والمشويات تجذب السياح والمصريين أول أيام عيد الأضحى المبارك

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت فنادق الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى احتفالات مختلفة من خلال برامج ترفيهية واكلات تعبر عن العيد من فته وبط ولحوم

وشهدت  شواطئ الغردقة فى أول أيام عيد الأضحى اقبال كبير من المصريين من كافة محافظات مصر للاحتفال بالعيد

حيث يحتفل الآلاف من المصريين من أبناء البحر الاحمر والمحافظات الاحتفال باول أيام عيد الأضحى .


وشهدت الفنادق والقرى السياحة بالغردقة مع بدء إجازة عيد الأضحى ارتفاعا كبيرا في الحجوزات المؤكدة، لتعلن إدارات الحجز في الفنادق والقري السياحية بمدينة الغردقة أنها كاملة العدد خلال أسبوع إجازة عيد الأضحي المبارك حسب الحجوزات المؤكدة للنزلاء من المصريين والأجانب والعرب.


وأكد ايهاب السيد مدير أحد فنادق الغردقة أن الاحتفال بعيد الاضحى بالفندق يختلف اى احتفال اخر من خلال وضع برنامج ترفيهى للنزلاء من المصريين وايضا السياح حيث أن الفندق به سياح من 22 جنسيه

وأشار السيد إلى أن بوفيهات الاكلات خلال العيد بها العديد من المشويات والفته الضانى والبط

وأشار علاء الدين محمود مدير فندق إلى أن أول أيام عيد الأضحى به مهرجان للمشويات والبط والفته

واضاف محمود إلى أن بوفيه وجبه الغذاء به مهرجان للبط والفته الضانى والشيش طاووق ووجبه العشاء بها مهرجان للحم الضانى والخراف المشوية

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