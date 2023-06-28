توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك

استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للإحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك" بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة السابعة صباحاً .

وفى محافظة أسوان استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للإحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به ، للإستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل ، كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب .

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للأعياد .

الجدير بالذكر .. أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث إنتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة (٥) أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة (٨) أفدنة ، وحديقة التوفيقي بمساحة (٣) أفدنة بمدخل مدينة القناطر ، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه (٤) أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، كما تم الإنتهاء مؤخراً من إنشاء ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة .

وتتم أعمال تطوير وتشغيل الحدائق ذاتياً من خلال مهندسي وعمال الوزارة وبالإمكانيات الذاتية للوزارة من معدات وورش ومشاتل إنتاجية ، ويتم فتح الحدائق طوال أيام السنة من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءاً ، وخلال أيام الأعياد والمناسبات يتم إلغاء الإجازات وتشكيل فرق عمل تتواجد بصفة يوميه للعمل على راحه الزوار وإداره ونظافة الحدائق لتكون جاهزة يومياً لإستقبال الزوار من كافه المحافظات .

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل .

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧ ، ويصل إرتفاعه إلى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى .