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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ مشروعات ضخمة | كيف واجهت الدولة ارتفاع الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات القاهرة الكبرى.

واوضح الانفوجراف ان مشروعات كبرى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لخفض تأثير ارتفاع الكثافة السكانية بإقليم القاهرة الكبرى على الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، حيث يصل حجم الكثافة السكانية في إقليم القاهرة الكبرى إلى 11 ألف نسمة على الكيلو متر مربع، مقابل 2800 نسمة في مدينة "مكسيكو سيتي"، و5 آلاف نسمة في العاصمة الفرنسية "باريس".


واشار الي ان الدولة أنفقت استثمارات بمليارات الجنيهات لتحسين خدمات البنية التحتية من طرق وشبكات للكهرباء والصرف والغاز والمياه وغيرها، لتحسين الخدمات بالإقليم، وضعنا عدة مستهدفات، بجانب التوسع في إنشاء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة حول "القاهرة الكبرى"، عبر سلسلة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وذلك لخفض الكثافة السكانية من 500 إلى 250 شخصًا للفدان، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.
 

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