تعتبر الاشواجندا من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل بسبب فوائدها الصحية العديدة، وتصنف ضمن فئة أعشاب التي تساعد الجسم في التخلص من التوتر.

وقد عرفت عشبة الاشواجندا منذ القدم بدورها في التقليل من مستويات القلق والتوتر لدى الإنسان. لذا فإن عشبة الاشواجندا تخفض مستويات السكر وتقلل التوتر والاكتئاب وتخفض الكوليسترول.

فوائد الاشواجندا

السكر :

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والاعشاب البرية، أنه من أهم فوائد الاشواجندا الصحية واستخداماتها ،كما وردت في الدراسات التي أجريت على العشبة هي خفض مستويات السكر .. حيث وجد أن للعشبة ، دور في خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال زيادة افراز هرمون الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين في خلايا العضلات في الجسم.

حيث لاحظت بعض الدراسات العلمية ، بأن أثر الاشواجندا على مستويات السكر كان واضحًا لدى مرضى السكري وغير المصابين أيضًا.، إلى جانب ذلك، فإن هذه العشبة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم عند الصيام، وكان الأثر مشابهًا لبعض أدوية السكري.، كما يفرز في حال انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل كبير.



ومن أهم فوائد الاشواجندا ايضا ، أنها تعمل على التقليل من مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، والمعروف أيضًا باسم هرمون التوتر.. حيث يقوم الجسم بإطلاق هذا الهرمون من الغدة الكظرية عند التعرض للتوتر.



في بعض الأحيان من الممكن أن ترتفع مستويات هرمون التوتر بشكل كبير ومزمن، الأمر الذي من شأنه أن يسبب مشاكل صحية أخرى، لكن عشبة الاشواجندا قادرة على خفض مستويات هذا الهرمون.، كما تعمل على التقليل من أعراض الاكتئاب ، على الرغم من أن هذه العلاقة بين عشبة الاشواجندا والتقليل من أعراض الاكتئاب ليست أكيدة بعد، إلا أنه يعتقد أنها تساهم بذلك حقًا.

ففي دراسة علمية ، وجدت أن أولئك الذين تناولوا مستخلص عشبة الاشواجندا انخفض لديهم أعراض الاكتئاب بنسبة وصلت إلى 79% تقريبًا.

مضادة للسرطان :

وقد وجدت بعض الدراسات العلمية أن عشبة الاشواجندا تمتاز بخصائص مضادة للسرطان.. حيث لاحظت الدراسات أن هذه العشبة قادرة على إبطاء عملية نمو الخلايا السرطانية في الجسم بطرق مختلفة، وتعمل العشبة على تنشط البنكرياس وتساعد على التخفيف من مشاكل القولون والتخفيف من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ومن الفوائد الأخرى المرتبطة بعشبة الاشواجندا ، زيادة خصوبة الرجل ، وزيادة كتلة العضلات وقوتها ، والتقليل من خطر الإصابة بالالتهابات ،علاوة على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثية ، الى جانب تعزيز صحة الدماغ والذاكرة ، والقدرة على محاربة العدوى سواء من فيروسات أو البكتيريا ، وكذلك تقوية الجهاز المناعي ، وتعزيز وظائف في الجسم.

فوائد الاشواجندا في خسارة الوزن:

كما تساعد في خسارة الوزن واستعادة الرشاقة، وتقوية جهاز المناعة في مواجهة الأمراض الموسمية، ولعلاج مشاكل الجهاز العصبي وإدرار البول ومحاربة الطفيليات .

يمكن اللجوء إليها في حال المعاناة من الإجهاد المزمن بسبب ضعف عمل جهاز المناعة، ويمكن استعمالها في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، والسبب أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين سيC .

كما يمكن تناول متممات الاشواجندا لزيادة الكتلة العضلية في الجسم والطاقة وخصوصاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

واستخدام زيت الاشواجندا لعلاج قشرة والتهابات فروة الرأس، كما أنها تزيد من ضبط الميلاتونين الذي يحد من ظهور الشيب في الشعر في سن مبكرة.