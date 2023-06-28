فتاوى تشغل الأذهان| وقت ومكان رمي الجمرات الثلاث أثناء الحج؟ الإفتاء تجيب.. وشروط نحر الأضحية

ما المقصود بـ أيام التشريق؟ فضلها وأهم الأعمال فيها

أزهري يكشف كيفية توزيع الأضحية يوم العيد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل الأذهان في الوقت الحالي، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

رمي الجمرات

رمي الجمرات في منى من واجبات الحج، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، ورمي الجمرات في الحج: هو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رمي الجمار: وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا، وأيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق».

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما هي أماكن رمي الجمرات الثلاث ووقته؟»، أن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.

وتابعت: أجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاووس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة.

قال الشيخ يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن النبي أمر بتوزيع الأضحية على الأهل والجيران والفقراء والمساكين، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف :" الأضحية من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى يوم عيد الأضحى ، وحث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة على أن تشهد أضحيتها وقال إن الله يغفر الذنوب عند أول قطرة دم تنزل من الأضحية .

شروط الأضحية

يشترط فى الأضحية عدة شروط وهي أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح، كما أن هناك شرطًا هاما ينبغي على المُضحي مراعاته عند نحر الأضحية حتى يُحصل ثوابها، وهو نية الأضحية، لأن النحر قد يكون لقصد الحصول على اللحم فحسب، وقد يكون تقربًا لله تعالى، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية.

ويشترط أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

وبيانها كالتالى: المسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة ، والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة ، والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية ، ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.

ويشترط أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها، وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها، وخالف الحنابلة فقالوا هى التي انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهي التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية ).

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها..



قال يوسف محمد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأضحية من شعائر الإسلام، عن أنس بن مالك وبه قال: ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، نحرهما بيده وسمى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما، قال رحمه الله: الأملح الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.

وأضاف:" شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، لقوله سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على بهيمة الأنعام ، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والمعتبر في الأضحية السمن ووفرة اللحم، وأن تكون سليمة من العيوب وألا يجزئ فيها العوراء ولا العرجاء ولا المريضة، ومن الشروط المعتبرة في الأضحية أن يكون النحر في الوقت المحدد شرعا.



وتابع: النحر بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ولقول النبي من نحر قبل الصلاة فإنما نحر لنفسه، وآخر وقت للأضحية بغروب شمس آخر أيام التشريق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.



ما المقصود بـ أيام التشريق؟ .. فضلها وأهم الأعمال فيها



ما المقصود بـ أيام التشريق وبيان أهم الأعمال فيها؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

المراد بـ أيام التشريق

أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.

وتبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

والمبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.