هدية عيد الأضحى.. مسلمون في كوسوفو يفاجئون كاثوليكياً ببيت جديد |فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد قيام مجموعة من المسلمين في كوسوفو بإعداد مفاجأة لكاثوليكي بتقديم بيت جديد له هدية في عيد الأضحى.

وأوضحت القناة أن أحد الائمة في كوسوفو جمع معونات من عائلات مسلمة، كي يتمكن من بناء بيت لشخص كاثوليكي، كان في أمس الحاجة إليه، وليهديه إياه في عيد الأضحى.

كان برينك نريكا (41 عاماً) يعيش في منزل متداعٍ مع أطفاله الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 11 عاماً، في بجيترشان، وهي قرية صغيرة تقع على بعد 80 كيلومتراً من بريشتينا عاصمة كوسوفو. وتخلت عنه زوجته أيضاً العام الماضي، لأنها لم تستطع تحمل ظروف الحياة القاسية.

وعن طريق الصدفة، شاهد الإمام عبد الرحمن بيت الله في قناة محلية، الظروف السيئة التي تمر بها عائلة نريكا، ورأى صوراً لبيتهم المتهالك، وقرر حينها إطلاق حملة لجمع الأموال لهم كي يمكنهم من بناء بيت جديد.