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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجسيد للمحبة.. وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يشارك في الأضحية بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شارك اليوم القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في مشهد مؤثر يعكس قيم المحبة والتسامح المشتركة بين الأديان. تحقيقًا لروح المحبة الإنسانية، حيث قام بذبح خروف العيد، وتوزيع اللحم على الأسر المحتاجة في الرعاية بالغردقة.

في تصريحاته، أكد القمص يؤانس أديب أنه يشارك في جميع الاحتفالات والمناسبات الوطنية، ويتقدم بالتهاني القلبية للمسلمين في عيد الأضحى. 

يعتبر القمص يؤانس هذه الخطوة جزءًا من تقليد سنوي يجمعه مع المسلمين في الاحتفال بعيد الأضحى، حيث يشارك في فرحتهم وسعادتهم.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أنه يعتاد على أداء طقوس الأضحية سنويًا، وتبادل التهاني مع المسلمين، وقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشيخ الأزهر، وللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ولكل سكان المحافظة.

وتعكس هذه الخطوة الإنسانية التي قام بها القمص يؤانس أديب روح التعايش والتآخي بين أتباع الأديان المختلفة في مصر، وتعزز قيم الحب والتسامح التي تشكل أساسًا للسلام والاستقرار في المجتمع.

من جانبهم، أعرب المواطنون في البحر الأحمر عن تقديرهم وامتنانهم للقمص يؤانس أديب على هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يسهم في تعزيز روح الأخوة والتعايش بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.

يأتي هذا المشهد المؤثر على مشاركة القمص يؤانس أديب في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر المحتاجة، تجسيدًا حيًا لقيم المحبة والتسامح التي يتمسك بها الشعب المصري بصورة عامة، ويعزز الروح المتفتحة والمتسامحة للأديان المختلفة في البلاد.

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