بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة سموحة

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد الشيبي- كريم حافظ- محمد حمدي- عبدالله مجدي- أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه- إسلام عيسى- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد صادق- هشام محمد- وليد الكرتي- محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس