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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم الأسر الأكثر احتياجا يؤكد خطوات الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي، من القرارات الهامة التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للاسر الاولى للرعاية.

ونوه هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن أن هذه الإجراءات من شأنها الارتقاء بحياة العديد من المواطنين، لافتا إلى دور هذه المبادرة في تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية تزيد الدخل بعد إجراء حزمة من التدريبات المقدمة لهن ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

وأشاد عضو مجلس النواب بالتطور الكبير بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد وهو يولي محور التمكين الاقتصادي اهتمام كبيرا.

التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي النواب مجلس النواب الحماية الاجتماعية

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