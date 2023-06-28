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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

إشادة برلمانية بتمكين 25 ألف أسرة اقتصاديًا .. نواب : خطوات مصرية حثيثة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

إشادة برلمانية بتمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي

 

برلماني: 

دعم الأسر الأكثر احتياجا يؤكد خطوات الدولة الحثيثة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

 

النائبة دينا إسماعيل تشيد بقرار "التضامن" لتمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي

 

أشاد نواب البرلمان بخطوات الدولة المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطنين، مثمنين إطلاق وزارة التضامن مبادرة تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي والذي من شانها دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وفي هذا الإطار أشادت الدكتورة دينا احمد اسماعيل عضو مجلس النواب بقرار وزارة التضامن بشأن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي مشيرة الى أن هذا المشروع المتعلق بتمويل 25 ألف أسرة مستفيدة يعد جزءًا من منظومة التمكين الاقتصادي التي تتبناها الوزارة.


وقالت " اسماعيل " إن وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الاسر الأولى للرعاية مشيدة بسياسة وزارة التضامن الاجتماعي فى تحقيق خطوات كبيرة للغاية في مجال التمكين الاقتصادي خاصة أنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.


وأكدت الدكتورة دينا احمد اسماعيل أن هناك تغييراً كبيراً فى سياسات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى الاسر المصرية خاصة أنّ محور التمكين الاقتصادي يلقى اهتماما كبيرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة إذ يحصلن على تدريبات كثيفة حول كيفية إدارة المشروعات مطالبة من مختلف وسائل الاعلام بتسليط الضوء على مثل هذه الملفات التى ستؤدى الى نجاحات كبيرة فى دعم الاسر الاولى بالرعاية للاقتصاد الوطنى

وقال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن تمويل 25 ألف أسرة داخل دائرة التمكين الاقتصادي، من القرارات الهامة التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للاسر الاولى للرعاية.

ونوه هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن أن هذه الإجراءات من شأنها الارتقاء بحياة العديد من المواطنين، لافتا إلى دور هذه المبادرة في تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية تزيد الدخل بعد إجراء حزمة من التدريبات المقدمة لهن ومن ثم توفير تمويل عمل مشروعات اقتصادية، وبالتالي مساعدتهن في تسويق منتجاتهن.

وأشاد عضو مجلس النواب بالتطور الكبير بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد وهو يولي محور التمكين الاقتصادي اهتمام كبيرا.

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