كهربا يحتفل بعيد الأضحي برفقه شقيقته.. شاهد

احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بمناسبة عيد الأضحي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، صورة برفقه شقيقته، وهو يرتدي جلبابا باللون الأبيض، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

ونجح فريق الأهلي فى التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

وصعد الأهلي لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد تخطي منتخب السويس في ضربة البداية للنسخة الجديدة من بطولة الكأس والتي يحمل لقبها في آخر نسخة.