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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري بجنوب سيناء للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

فودة خلال المؤتمر
فودة خلال المؤتمر

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مؤتمرا جماهيريا توعويا بمركز تمكين المرأة بمدينه طور سيناء، وضم المؤتمر كافة اطياف المجتمع بجنوب سيناء  من اهالي وشيوخ و عواقل ورجال دين وموظفين وعمال وشباب و مستثمرين ورجال اعمال ونواب مجلس نواب وشيوخ فضلا على القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.


وقدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبه حلول عيد الأضحي المبارك متمنيا للجميع دوام الخير والسعادة، و تطرق الحديث الى الذكرى العاشرة لثوره  30 يونيو المجيدة .


وأكد اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء أن مصر مرت بفتره عصيبة في تاريخها الحديث وعاشت تجربة قاسيه كاد أن يسرق فيها الوطن لولا أبناء مصر الأوفياء الذين استطاعوا انقاذ الوطن وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأصبحت الثورة عبر التاريخ عبارة عن فترة للانتقال من الخوف والترويع الى الأمن والأمان والانجازات في كافة المجالات والتي تعد أساسا لنهضة مستقبلية شاملة تحققت في وقت قياسي من عمر الشعوب.

واستكمل المحافظ قائلا : أنه لم تستطع قوى الشر السيطرة على مقدرات الوطن او السيطرة على الوحدة الوطنية لها ، كما اشار الى ان مصر تعد رمانه الميزان في المنطقه بإكملها وان هناك قوى  شر تستهدفها وان حائط الصد ضد هذه الأخطار هم ابنائها الأوفياء.

 

وأفاد أن الانجازات تتوع في جنوب سيناء على وجه الخصوص في كافه المجالات كالتعليم والصحة والطرق والكباري والسياحه وغيرها ومن امثله هذا النجاح ان العالم ما زال يحكي ويتحاكى عن نجاح مصر المتمثل في مدينه شرم الشيخ في استضافه اكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر المناخ (كوب 27) وشهدت كافه الدول اجمع بهذا النجاح الباهر ،وفضلا على الجوائز العديدة والمتعددة التي تحصدها شرم الشيخ تباعا كواحده من اجمل واعظم المدن السياحيه في العالم.


وخلال اللقاء تم عرض فيلما يحكي اللحظات العصيبة في عمر هذا الوطن وانطلاق ثوره 30 يونيو المجيدة لإنقاذ الوطن ثم عرض الانجازات المتعددة التي تمت على مدار 10 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد لقى الفيلم استحسان الجميع.

مؤتمر جماهيري

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اللواء خالد فودة مؤتمر جماهيري حتي لا ننسي ثورة ٣٠ يونيو

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