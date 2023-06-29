أخبار التعليم.. آخر فرصة للتقديم بمنح دراسية في رومانيا.. غدا.. معهد الأورام بجامعة القاهرة: العيادات إجازة لحين انتهاء عيد الأضحى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب القاهرة تنظم دورة تأهيل معلمين للعمل بالمدارس.. تفاصيل

ينظم مركز اللغات والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، دورات تدريبية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب.

معهد الأورام بجامعة القاهرة: عيادات المعهد إجازة لحين انتهاء عيد الأضحى

أعلن المكتبة التابع لجامعة القاهرة أن عيادات المعهد فى إجازة رسمية منذ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 وتعود للعمل واستقبال المرضى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

آخر فرصة للتقديم بمنح دراسية في رومانيا.. غدا

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان سفارة مصـر فى بوخارست حول إفادة وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا بتقديم 40 منحة سنوية لجميع الطلاب من الدول خارج الاتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.