ممنوعات لا تفعلها عند تناول وتخزين لحمة العيد

يخطأ الكثير في تخزين اللحوم مما تعرضها الي التلف وعدم الاستفادة بقيمتها الغذائية ولذلك قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بنقابة البيطريين نصائح للتخزين الصحيح



- ممنوع التعبئة واللحمة سخنة

- ممنوع التخزين بالثلاجة مباشرةً

- ممنوع التخزين بالفريزر مباشرةً

- ممنوع وضع اللحمة في الكيس مباشرةً

- ممنوع وضع اللحمة في الشمس مباشرةً

تتم تعبئة اللحمة علي الاقل بعد ٦ ساعات او اكثر من الدبح بشرط تكون اللحمة تحت المراوح او التكييف بحيث تتاكد من ظهور ظاهرة التيبس الرمي rigor mortis

وهي عبارة عن تغير بيحدث للحمة بعد ذبح الحيوان وهو عبارة عن مجموعة تفاعلات لا ارادية بتبدأ بانقباض اللحمة و استنفاذ كل انزيمات الاكسدة و يبدأ يتكون حمض اللاكتيك و حمض الفورميك و فوسفات البوتاسيوم اللي بينتج من تكسير الجليكوجين

مدي اهمية التيبس الرمي

- تكون حمض اللاكتيك و حمض الفورميك و فوسفات البوتاسيوم بيلعب دور مهم جدا في حفظ اللحمة لمدة اطول و كمان تظل اللحمة طازة طوال فترة التخزين

- اللحمة بتبدأ تكون اطري و اكثر استساغة لان بينتج عن التيبس الرمي عملية انضاج اللحوم ripening فتخلي اللحمة طرية جدا عن طريق تحويل كل الانسجة الخشنة و الانسجة الضامة لأنسجة اطري

-الوسط الحامضي في مرحلة التيبس الرمي يمنع نمو البكتيريا و يقتل الميكروبات في اللحمة

٦- بعد مرور ٦ ساعات نبدأ في التعبئة و التغليف

وضع اللحمة في التلاجة و التاكد من عدم وضعها سخنة

٧- لا تأكل من اللحمة بعد الذبح مباشر لأنك تقطع عمليه التيبس الرمي